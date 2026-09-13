Петербуржец украл из ресторана 8 кг камбалы и вернул ее с извинениями

Мужчина украл 8 кг камбалы из ресторана Петербурга и вернул ее Петербуржец украл из ресторана 8 кг камбалы и вернул ее с извинениями

Москва13 сен Вести.В Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина пробрался на кухню ресторана "Шаляпин" и похитил 8 килограммов замороженной камбалы, но на следующий день вернул ее обратно с извинениями, рассказал ресторан в своих соцсетях.

Необычная история произошла 6 сентября. Ночью неизвестный проник на кухню и похитил замороженную рыбу.

Через день в ресторан приехал курьер с термосумкой. Внутри лежали восемь килограммов и записка от похитителя: протрезвев, он понял, что натворил, раскаялся и решил вернуть добычу говорится в сообщении

Использовать рыбу в ресторане использовать не стали и утилизировали ее, но сохранили записку для истории.