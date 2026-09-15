Москва15 сенВести."ВкусВилл" провел внутреннюю проверку после получения от Роспотребнадзора данных об обнаружении бактерий в шаурме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
В организации отметили, что дополнительные лабораторные исследования других партий шаурмы, проведенные в независимых аккредитованных лабораториях, не выявили отклонений по микробиологическим показателям.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что москвич попал в больницу с бактериальным гастроэнтеритом, после того как перекусил шаурмой с рваной говядиной из "ВкусВилла" в Малом Палашевском переулке.
По данным канала, Роспотребнадзор проверил шаурму, выявив в ней бактерии группы кишечной палочки. Изготовитель — ООО "Кейтеринг Технолоджи".
Сразу после получения информации от Роспотребнадзора компания провела внутреннюю проверку. На дату получения обращения срок годности указанной партии уже истек, и продукция отсутствовала в реализации. Мы провели дополнительные лабораторные исследования других партий этого блюдаотмечается в сообщении
Покупатель напрямую во "ВкусВилл" не обращался. Компания также проведет дополнительный аудит поставщика - ООО "Кейтеринг технолоджи".