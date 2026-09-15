"ВкусВилл" провел проверку после сообщений о кишечной палочке в шаурме

"ВкусВилл" проверил шаурму после сообщений о кишечной палочке "ВкусВилл" провел проверку после сообщений о кишечной палочке в шаурме

Москва15 сен Вести."ВкусВилл" провел внутреннюю проверку после получения от Роспотребнадзора данных об обнаружении бактерий в шаурме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В организации отметили, что дополнительные лабораторные исследования других партий шаурмы, проведенные в независимых аккредитованных лабораториях, не выявили отклонений по микробиологическим показателям.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что москвич попал в больницу с бактериальным гастроэнтеритом, после того как перекусил шаурмой с рваной говядиной из "ВкусВилла" в Малом Палашевском переулке.

По данным канала, Роспотребнадзор проверил шаурму, выявив в ней бактерии группы кишечной палочки. Изготовитель — ООО "Кейтеринг Технолоджи".

Сразу после получения информации от Роспотребнадзора компания провела внутреннюю проверку. На дату получения обращения срок годности указанной партии уже истек, и продукция отсутствовала в реализации. Мы провели дополнительные лабораторные исследования других партий этого блюда отмечается в сообщении

Покупатель напрямую во "ВкусВилл" не обращался. Компания также проведет дополнительный аудит поставщика - ООО "Кейтеринг технолоджи".