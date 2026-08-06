Роскачество назвало сети фастфудов с нарушениями санитарных норм в бургерах Роскачество нашло кишечную палочку в бургерах пяти крупнейших сетей фастфуда

Москва6 авг Вести.Роскачество завершило масштабное исследование бургеров, закупленных в 20 крупнейших сетях быстрого питания. Как сообщили РИА Новости в организации, эксперты проверили продукцию по 488 показателям, включая безопасность, качество и соответствие заявленному составу.

По итогам проверки в бургерах пяти сетей – BB & Burgers, "The Бык", Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill – обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в продукции семи брендов, включая "Бюро" и "Dостаевский", выявили превышение допустимого уровня мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), что может свидетельствовать о нарушении санитарных норм, температурного режима хранения или недостаточной обработке оборудования.

Также специалисты зафиксировали расхождения между фактическим и заявленным составом продукции. В бургерах "Франклинс Бургер", Frank by Баста, "Щепка", BB & Burgers, Burger Heroes и Ketch up нашли незаявленные растительные компоненты. Следы ДНК курицы обнаружили в десяти образцах, однако в Роскачестве отметили, что речь идет о следовом количестве, которое, вероятно, связано с использованием общего оборудования при производстве.

При этом бургеры сетей "Вкусно – и точка", Burger King и Steak it easy полностью соответствовали обязательным требованиям и более строгим стандартам Роскачества. По оценке организации, их продукция может претендовать на получение государственного Знака качества.

Информация обо всех выявленных нарушениях направлена в Роспотребнадзор. Производители также уведомлены о результатах исследования, часть компаний уже начала внутренние проверки.