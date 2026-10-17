Москва17 окт Вести.Владелец парижской пельменной Оливье Барду рассказал РИА Новости о негативных отзывах, которые, по его словам, оставляют украинцы из-за присутствия борща в меню заведения.

По словам ресторатора, некоторые пользователи критикуют его заведение, даже не посещая его.

Некоторые люди, которые никогда даже не были в моем ресторане, позволяют себе очернять мою работу в отзывах на картах​​​... Нетрудно догадаться об их происхождении поделился Барду

Заведение открылось в июне 2025 года. Как подчеркнул владелец, его деятельность не связана с политикой: главная цель - знакомить посетителей с гастрономическими традициями Восточной Европы. Барду добавил, что не испытывает неприязни к авторам негативных отзывов и хотел бы, чтобы они сначала лично пообщались с ним.

В меню представлены салат "Оливье", винегрет, борщ, а также пельмени и вареники с разными начинками. На входной двери размещена надпись на русском языке, а бумажные стаканчики украшены изображением медведя.

В 2022 году межправительственный комитет ЮНЕСКО включил культуру приготовления украинского борща в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране. При этом эксперты организации отмечали, что блюдо распространено и в других странах региона, а решение не предоставляет Украине исключительных прав на него.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова не оставила без ответа слова министра иностранных дел Латвии, сказанные в ее адрес после включения украинского борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Украина больше года добивались этого решения, утверждая, что культура приготовления украинского борща нуждается в срочной защите.