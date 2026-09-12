Лидера "Нацобъединения" забросали чесноком во Франции Во французского политика Барделлу кинули чеснок на ярмарке

Москва12 сен Вести.Глава партии "Национальное объединение" Жордан Барделла подвергся нападению — в политика бросили чеснок во время посещения ярмарки на востоке Франции. Видеозапись инцидента опубликовал телеканал TF1.

Уточняется, что овощи начали бросать хозяева местных лавок, которые были недовольны толпой людей. На кадрах видно, что чеснок попал прямо в голову политика. После этого охрана сразу закрыла Барделлу от толпы и раскрыла над ним несколько зонтов для защиты.

Ранее газета "Взгляд" написала, что Барделла может стать следующим президентом Франции после Эммануэля Макрона. Согласно исследованиям французских социологов, он, обладая меньшим антирейтингом, во втором туре выборов обходит любого из вероятных конкурентов.

Барделла 7 сентября заявил, что французская экономика сталкивается с большим количеством долгов и дефицитом. Он призвал заменить безоговорочную поддержку Киева более прагматичным отношением.