Москва15 июлВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский, посетивший 14 июля военный парад в Париже по случаю национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии — сорвал пластиковую крышку с бутылки воды, что противоречит директиве ЕС о сокращении пластиковых отходов.
На это обратило внимание издание Clash Report.
Зеленский борется с пластиковой бутылкой с водой, полностью отвинчивая крышку и откладывая ее в сторонуговорится в статье
Хорватское издание Index обратило внимание на то, что видео с этим эпизодом быстро набрало популярность в сети.
Комментируя ситуацию, интернет-пользователи разделились в мнении: одни шутили, что Зеленский "нашел способ обойти директиву", в то время как другие критиковали непрактичность новых крышек.
Парад, прошедший во французской столице 14 июля, собрал рекордное число участников — около 6,7 тысячи военных, включая 500 представителей из стран "коалиции желающих", среди которых были 25 украинцев.
Документ под названием Single-Use Plastics Directive (SUPD, Директива 2019/904), принятый Евросоюзом в июне 2019 года, вступил в силу 3 июля 2024 года.
Цель директивы — снизить объем пластиковых отходов, попадающих в окружающую среду. Согласно документу, крышки на бутылках объемом до 3 литров должны оставаться прикрепленными даже после открытия емкости.
За нарушение этих экологических норм законодательством Франции предусмотрены административные штрафы.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за тайной переписки в групповом чате с Зеленским и европейскими лидерами.