Зеленский на параде в Париже нарушил директиву ЕС, сорвав крышку с бутылки

"Борется с бутылкой": в сети завирусилось видео с нарушившим закон ЕС Зеленским Зеленский на параде в Париже нарушил директиву ЕС, сорвав крышку с бутылки

Москва15 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский, посетивший 14 июля военный парад в Париже по случаю национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии — сорвал пластиковую крышку с бутылки воды, что противоречит директиве ЕС о сокращении пластиковых отходов.

На это обратило внимание издание Clash Report.

Зеленский борется с пластиковой бутылкой с водой, полностью отвинчивая крышку и откладывая ее в сторону говорится в статье

Хорватское издание Index обратило внимание на то, что видео с этим эпизодом быстро набрало популярность в сети.

Комментируя ситуацию, интернет-пользователи разделились в мнении: одни шутили, что Зеленский "нашел способ обойти директиву", в то время как другие критиковали непрактичность новых крышек.

Парад, прошедший во французской столице 14 июля, собрал рекордное число участников — около 6,7 тысячи военных, включая 500 представителей из стран "коалиции желающих", среди которых были 25 украинцев.

Документ под названием Single-Use Plastics Directive (SUPD, Директива 2019/904), принятый Евросоюзом в июне 2019 года, вступил в силу 3 июля 2024 года.

Цель директивы — снизить объем пластиковых отходов, попадающих в окружающую среду. Согласно документу, крышки на бутылках объемом до 3 литров должны оставаться прикрепленными даже после открытия емкости.

За нарушение этих экологических норм законодательством Франции предусмотрены административные штрафы.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за тайной переписки в групповом чате с Зеленским и европейскими лидерами.