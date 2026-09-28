Юрист Геррейру: украинцы в ЕС провоцируют россиян и жалуются в полицию

Юрист рассказал, как живущие в ЕС украинцы поступают с россиянами Юрист Геррейру: украинцы в ЕС провоцируют россиян и жалуются в полицию

Москва28 сен Вести.Украинцы, которые живут в странах Европы, намеренно провоцируют россиян, а когда получают ответную реакцию, идут в полицию с жалобами. Об этом РИА Новости рассказал португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру.

По его словам, в основном такое происходит на просторах интернета. Получив ответ на свою же провокацию, украинцы идут жаловаться в правоохранительные органы, утверждая, что это они подвергаются нападкам якобы только из-за своей национальной принадлежности.

Геррейру добавил, что нередко провокации случаются и в реальной жизни. Украинцы часто заранее готовятся снимать реакцию россиян на свои выпады.

Призываю граждан России быть бдительными на этот счет. Такое случается не только в Португалии, было и в ряде других стран Евросоюза сказал он

Юрист также напомнил, что россиянам, которых признают виновными в "преступлениях ненависти" против украинцев, в Португалии грозит наказание в виде штрафа и даже тюремного срока.

Ранее, 24 сентября, вооруженный ножом гражданин Украины напал на пятерых человек в Бенедиктинском аббатстве в Ярославе в Польше. Местные СМИ сообщили, что мужчина проник на кухню аббатства и набросился на священников. Один из пострадавших скончался.

После случившегося в Польше призвали изменить подход к беженцам с Украины.