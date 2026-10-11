Песков рассказал о русской печи в резиденции президента Песков рассказал о русской печи в резиденции Путина

Москва11 окт Вести.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал о русской печи в резиденции президента России Владимира Путина.

Он рассказал о деталях новой встречи Путина и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Зарубин уточнил у Пескова, где находится русская печь, на фоне которой сфотографировались Путин и Шредер.

Русская печь - это резиденция президента Российской Федерации сказал Песков

Путин в свой день рождения 7 октября встретился с Шредером, который находился в Москве по делам компании Globus. Как сообщали в Кремле, российский лидер пригласил своего старого друга к себе домой.