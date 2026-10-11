Песков: Шредер спокойно отнесется к волне негодования после встречи с Путиным

Песков заявил, что Шредера не пугает критика из-за встречи с Путиным Песков: Шредер спокойно отнесется к волне негодования после встречи с Путиным

Москва11 окт Вести.Бывший канцлер Германии Герхард Шредер спокойно отнесется к волне критики в Европе после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По словам представителя Кремля, Путин спросил Шредера, как тот отреагирует на возможную негативную реакцию, если информация об их встрече станет публичной. Как отметил Песков, экс-канцлер не увидел в этом повода для беспокойства.

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Путин и Шредер встретились 7 октября, в день рождения российского лидера. Бывший канцлер Германии находился в Москве по делам компании "Глобус". Встреча вызвала негативную реакцию среди немецких политиков: канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал визит Шредера "аморальным".