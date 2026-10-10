Однопартиец Шредера отверг критику в его адрес за визит к Путину

Однопартиец Шредера отверг критику в его адрес из-за визита в Россию Однопартиец Шредера отверг критику в его адрес за визит к Путину

Москва10 окт Вести.Немецкие политики не должны критиковать бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве, заявил изданию Tagesspiegel соратник Шредера по Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер.

Штегнер отметил, что сейчас Шредер - частное лицо, а не политическая фигура, которое, тем не менее, имеет прямой доступ к Владимиру Путину.

Если визит Шредера хотя бы на миллиметр послужил миру, то этот визит был успешным сказал Штегнер

Владимир Путин и Герхард Шредер встретились дома у российского лидера 7 октября, в день рождения президента России.

Эта встреча вызвала негативную реакцию среди немецких политиков. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал визит Шредера "аморальным".

Депутат Бундестага XX созыва Евгений Шмидт в беседе с ИС "Вести" отметил, что реакция политиков ФРГ на эту встречу показывает желание текущего немецкого руководства продолжать конфликт с Россией.