В СДПГ потребовали исключить Шредера после визита к Путину Spiegel: встреча Шредера с Путиным вызвала новый конфликт в СДПГ

Москва11 окт Вести.Региональное отделение Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Верхнем Пфальце единогласно поддержало инициативу об исключении бывшего канцлера Герхарда Шредера из партии после его поездки в Москву. Об этом сообщает Der Spiegel.

Поводом стало участие Шредера в праздновании дня рождения президента России Владимира Путина. Кремль опубликовал фотографии встречи, пояснив, что российский лидер пригласил Шредера, узнав о его пребывании в столице.

В партии утверждают, что публичные связи экс-канцлера с Путиным "серьезно противоречат основополагающим ценностям социал-демократии".

Инициативу поддержали и другие представители СДПГ, однако внутри партии сомневаются в возможности исключения Шредера по юридическим основаниям.

Аналогичная попытка исключить экс-канцлера ФРГ из партии предпринималась в 2023 году, когда политика приняли в российском посольстве в Берлине. Тогда это завершилось безрезультатно. При этом местное отделение СДПГ в Лойтенбахе, которое инициировало прежнее разбирательство, не стало начинать новую процедуру. В партии посчитали визит к Путину недостаточным основанием для исключения.

Ранее однопартиец Шредера Ральф Штегнер призвал не критиковать Шредера за его контакты с российским лидером. Он связал это с шансами по мирному урегулированию конфликта на Украине.