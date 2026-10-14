Сигнал для Германии: политолог оценил значение визита Шредера в Москву Политолог Сосновский: визит Шредера в Москву был сигналом для немцев

Москва14 окт Вести.Визит экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москву и встреча с президентом России Владимиром Путиным в его день рождения были сигналом для Германии. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" выразил политолог Александр Сосновский.

Бывший канцлер Германии посетил российскую столицу 7 октября. Он прибыл с рабочим визитом для встречи с руководством торговой сети "Глобус". В этот же день российский лидер пригласил Шредера домой на празднование дня рождения.

Я думаю, что Шредер - это не то чтобы попытка, это сигнал немцам [от Владимира Путина]: "Вот смотрите, я все еще открыт. Несмотря ни на что, один из моих лучших друзей - это немец. Он как раз из той самой когорты людей, которые могут принимать или могли принимать судьбоносные решения. Вы совершаете нечто, что эту дверь полностью закрывает считает политолог

Он добавил, что этот сигнал очень важен, потому что Германия "застегнулась на все кнопочки" и не хочет улучшения отношений с Россией.