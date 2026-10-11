Супруга Шредера показала фото из Москвы в куртках с русскими именами Жена экс-канцлера ФРГ Шредера поделилась снимком супругов в одежде Globus

Москва11 окт Вести.Супруга бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера Со-Ен Шредер-Ким опубликовала в соцсетях фотографию, сделанную во время поездки в Москву. Подписчики отреагировали на нее положительно.

На снимке супруги одеты в фирменные куртки торговой сети Globus с их именами, написанными на русском языке. Экс-канцлер ФРГ также держит большого плюшевого кота.

В одном из супермаркетов мы заметили этого милого котенка - с очаровательно угрюмым выражением мордочки, хотя на самом деле он совершенно миролюбивый. Мне очень хотелось сразу забрать с собой эту подушку-обнимашку, но, к сожалению, она была слишком большой написала она

Публикация получила положительные отклики подписчиков. Некоторые немецкие пользователи поблагодарили супругов за визит в Россию, назвав поездку проявлением дружбы и дипломатии.

Шредер вошел в наблюдательный совет компании "Гиперглобус", где будет заниматься вопросами стратегического развития бизнеса в России. В начале октября он прибыл в Москву по делам компании. Тогда же он получил приглашение на день рождения президента России Владимира Путина.