Экс-канцлер Германии Шредер встретился с сотрудниками сети Globus в Москве

Шредер посетил гипермаркет Globus в Москве и встретился с сотрудниками Экс-канцлер Германии Шредер встретился с сотрудниками сети Globus в Москве

Москва7 окт Вести.Бывший канцлер Германии Герхард Шредер посетил гипермаркет Globus в Москве и встретился с сотрудниками магазина, передает РБК.

Шредер выступил перед ними с приветственной речью, после чего продолжил общение в закрытом формате. Позднее он планирует осмотреть магазин.

О назначении Шредера в наблюдательный совет ООО "Гиперглобус" стало известно в начале октября.

Представитель Globus ранее также сообщал, что экс-канцлер будет участвовать в стратегическом развитии сети в России. В компании уточняли, что Шредер войдет в общее руководство и будет содействовать долгосрочному планированию деятельности на российском рынке.