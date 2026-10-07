Москва7 октВести.Бывший канцлер Германии Герхард Шредер посетил гипермаркет Globus в Москве и встретился с сотрудниками магазина, передает РБК.
Шредер выступил перед ними с приветственной речью, после чего продолжил общение в закрытом формате. Позднее он планирует осмотреть магазин.
О назначении Шредера в наблюдательный совет ООО "Гиперглобус" стало известно в начале октября.
Представитель Globus ранее также сообщал, что экс-канцлер будет участвовать в стратегическом развитии сети в России. В компании уточняли, что Шредер войдет в общее руководство и будет содействовать долгосрочному планированию деятельности на российском рынке.