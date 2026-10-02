Москва2 окт Вести.Бывший канцлер Германии Герхард Шредер займется "сопровождением стратегического развития" бизнеса сети гипермаркетов Globus в России. Информацию об этом распространило агентство РБК со ссылкой на компанию.

В материале агентства сказано, что Шредер общим собранием участников ООО" Гиперглобус" был назначен членом наблюдательного совета компании. Согласно этой информации, экс-канцлер Германии займется общим руководством и будет способствовать долгосрочному планированию работы компании на рынке России.

Владелец ООО "Гиперглобус" Томас Брух заявил, что многолетний опыт Шредера в политической и экономической жизни России позволит придерживаться "ориентированного на диалог подхода".

В свою очередь сам Шредер заявил о важности поддержания экономических связей и инвестиций в РФ.

В прошлом год ООО "Гиперглобус" вышло из состава немецкой Globus Holding. Компания – один из нескольких иностранных ретейлеров, оставшихся в России. На днях "Известия" сообщили, что Globus начал искать площадки для строительства новых магазинов площадью около 20 тысяч кв. м в радиусе 300 км от Москвы, а также собирается открыть гипермаркет в 2027-м и тестирует сервис "Глобус лавка".

В сентябре российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому во временное управление компании "Л.Е.В. Менеджмент" перешли все активы крупных иностранных компаний: швейцарской Nestle и французских FM Logistic, "Ашан" и "Лемана про".