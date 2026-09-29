Сеть Globus ищет возможности для роста в России "Известия": Globus планирует расширяться в России

Москва29 сен Вести.Крупная розничная сеть Globus, имеющая немецкие корни, планирует расширить присутствие в России. Об этом сообщает издание "Известия".

По данным газеты, компания начала искать площадки для строительства новых магазинов площадью 16-20 тысяч квадратных метров в радиусе 300 километров от Москвы.

Кроме того, Globus намерен открыть новый гипермаркет в 2027 году. Параллельно ритейлер тестирует формат небольших магазинов под названием "Глобус Лавка".

По информации издания, поиск новых площадок может говорить о том, что компания уверена в стабильности своего бизнеса на российском рынке и рассматривает возможности для дальнейшего развития.

Ранее стало известно, что площадь введенных в эксплуатацию торговых центров в России в 2026 году сократилась в три раза по сравнению с прошлым годом.