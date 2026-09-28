Metro AG отреагировала на передачу российских активов под управление Metro AG оценивает последствия передачи активов в России под управление

Москва28 сен Вести.Metro AG оценивает последствия передачи российских активов компании под временное управление. Об этом пресс-служба группы сообщила РБК после подписания соответствующего указа президентом России Владимиром Путиным.

Согласно документу, под управление АО "УК Торг РУС" переданы доли в российских компаниях Metro, включая 100% ООО "Метро Вэрхаус Ногинск", а также 100% ООО "Метро Кэш энд Керри". Кроме того, в управление перешли доли в ООО "Ритейл Проперти 5". Генеральным директором "УК Торг РУС" является глава "Metro Россия" Йоханнес Толай Мария.

Хотя право собственности на Metro Россия формально остается за Metro AG, указ означает, что сама Metro больше не осуществляет оперативный контроль над компанией говорится в сообщении пресс-службы

В Metro AG также отметили, что с начала спецоперации на Украине компания предпринимала различные меры для сокращения связей с российским бизнесом. При этом российская "дочка" заявила, что продолжает работать в штатном режиме, а обязательства перед поставщиками, клиентами и сотрудниками выполняются без изменений.

Metro работает в России с 2001 года и представлена 91 оптовым магазином, где заняты около 9 тыс. сотрудников.