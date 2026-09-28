Все магазины Metro в РФ работают в штатном режиме

Ретейлер Metro в РФ продолжает работу в штатном режиме Все магазины Metro в РФ работают в штатном режиме

Москва28 сен Вести.Компания Metro ("Метро Кэш энд Керри") продолжает работу в России в штатном режиме, сообщили в пресс-службе компании.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов Metro Cash & Carry во временное управление компании "УК Торг РУС". Соответствующий указ подписан 28 сентября и размещен на официальном портале правовой информации.

После этого в Metro пояснили: хотя структура собственности изменилась, операционные процессы не затронуты. Все ключевые задачи выполняются как обычно.

Магазины, логистические центры и онлайн-витрины работают в привычном режиме. Компания продолжает поддерживать более 300 тысяч профессиональных клиентов (рестораны, отели, малый бизнес) и более 7 миллионов покупателей говорится в сообщении компании в соцсетях

Гендиректором "УК Торг РУС" стал Йоханнес Толай, который одновременно возглавляет основное российское юрлицо Metro ("Метро Кэш энд Керри").

В компании подчеркнули, что решение принято, в том числе, чтобы обеспечить безопасность сотрудников, сохранность инфраструктуры и непрерывность бизнес-процессов.