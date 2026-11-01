В Берлине осквернили здание общественной приемной ХДС Общественную приемную ХДС в Берлине изрисовали оскорбительными надписями

Москва1 ноя Вести.В Берлине оскорбительными надписями покрыли здание общественной приемной Христианско-демократического союза (ХДС), который на федеральном уровне возглавляет канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на полицию немецкой столицы.

Общественная приемная ХДС в берлинском районе Нойкельн оказалась разрисована​​​... Один из сотрудников в субботу днем сообщил о том, что на фасаде здания были написаны оскорбительные и полемические надписи говорится в сообщении агентства со ссылкой на берлинскую полицию

По факту инцидента правоохранители начали расследование, отмечает агентство.

Ранее Мерц признался, что не унывает из-за низких рейтингов правящего блока ХДС/ХСС. По его словам, партия находится на "правильном пути".