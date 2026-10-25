Мерц заявил, что не унывает из-за низких рейтингов ХДС/ХСС Мерц признался, что не унывает из-за низкого рейтинга ХДС/ХСС

Москва25 окт Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц признался, что не унывает из-за низких рейтингов правящего блока ХДС/ХСС.

Мерц выступил с таким заявлением на съезде ХДС/ХСС в Баварии.

Мы не намерены отчаиваться, мы намерены упорствовать. Мы не проверяем итоги опросов каждый день. Мы делаем то, что считаем правильным и необходимым. Мы на правильном пути. Большое вам всем спасибо. И пусть сотрудничество между ХДС и ХСС продолжится. Большое спасибо, дорогие друзья отметил Мерц

Представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр обратился к Мерцу с призывом подать в отставку из-за рекордно низкого рейтинга, ставшего следствием провальной политики главы правительства.

При этом более 60% немцев ожидают досрочной отставки Мерца с поста главы правительства. В то, что он останется на этом посту до завершения полномочий в 2029 году, верят лишь 13% участников опроса, проведенного институтом Forsa по заказу телеканалов RTL и N-TV.