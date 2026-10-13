Мерц на фоне падения рейтинга заявил, что не хочет быть "любимчиком нации" Мерц на фоне рекордного падения рейтинга отказался быть "любимчиком нации"

Москва13 окт Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не стремится завоевать популярность среди граждан, несмотря на рекордно низкий рейтинг одобрения его деятельности - 10%. Об этом он сообщил на конференции Федерального объединения работодателей Германии (BDA).

Канцлер признал, что недовольство части населения реформами социальной политики негативно отражается на его рейтинге. Главной задачей правительства он назвал обеспечение перспектив для молодого поколения.

У меня нет намерения становиться любимчиком нации подчеркнул Мерц

Глава немецкого правительства также призвал бизнес поддержать реформирование системы социального страхования. Он отметил, что необходимые изменения запоздали на 30 лет, а пакет реформ рынка труда планируется ввести в действие в начале следующего года.

Согласно опросу института Infratest dimap для телеканала ARD, деятельность Мерца одобряют лишь 10% жителей Германии. Сообщалось, что это самый низкий показатель для главы правительства ФРГ за всю историю подобных исследований с 1997 года.

Ранее рейтинг популярности правящего блока ХДС/ХСС опустился до исторического минимума.