Канцлер ФРГ Мерц пожаловался на СМИ за критику и нападки на него и правительство

Мерц рассказал, что бы он сделал, став колумнистом в СМИ Канцлер ФРГ Мерц пожаловался на СМИ за критику и нападки на него и правительство

Москва7 окт Вести.Писать о позитивном призвал немецкие СМИ канцлер Германии Фридрих Мерц. Он пожаловался на нападки со стороны журналистов, которые в негативном свете представляют его работу и деятельность возглавляемого им правительства.

Такое заявление канцлер ФРГ сделал на конференции, которую организовали дюссельдорфская газета Handelsblatt ("Деловой листок") и деловой журнал WirtschaftsWoche ("Экономическая неделя").

Я бы написал: прекратите же, наконец, нападки на федеральное правительство и канцлера ответил Мерц на вопрос, что бы он написал, став колумнистом изданий

Опросы общественного мнения в Германии показывают, что 58% немцев хотят, чтобы Мерц ушел в отставку. Против его ухода лишь 11% опрошенных.

Рейтинг одобрения деятельности канцлера упал до рекордно низкого уровня - 10%, сообщил телеканал ARD данные социологических исследований, проведенных институтом Infratest dimap. Это исторический минимум для главы правительства ФРГ за всю историю проведения подобных опросов с 1997 года.

67% жителей Германии уверены, что Мерц не справился со своей работой. Причем на территории бывшей ГДР такой точки зрения придерживается до 80% населения.

Фридрих Мерц стремительно теряет популярность в ФРГ из-за проводимой им экономической политики. В ней он ставит во главу угла военные расходы и стремится превратить бундесвер в сильнейшую армию в Европе. Попытка ФРГ создать независимую от американского ВПК армию обречена на провал, уверены немецкие эксперты.