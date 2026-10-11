Песков: встреча Путина и Шредера не планировалась, его увидели по телевизору

Песков рассказал, как Путин узнал о пребывании Шредера в Москве Песков: встреча Путина и Шредера не планировалась, его увидели по телевизору

Москва11 окт Вести.Президент России Владимир Путин узнал о пребывании бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в Москве, увидев его по телевизору в день своего рождения. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По его словам, Путин 7 октября увидел по телевизору сюжет о посещении Шредера московского супермаркета "Глобус". Экс-канцлер был назначен в наблюдательный совет ООО "Гиперглобус" и прибыл в столицу России по делам компании.

Как отметил Песков, глава государства удивился появлению бывшего канцлера в Москве и распорядился связаться с ним.

Я, говорит, вообще не понял, что происходит, но я попросил с ним связаться и позвать его передал слова президента Песков

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что в итоге Шредер стал одним из немногих гостей, принявших участие в праздновании дня рождения Путина вечером того же дня.

Ранее Песков также заявлял, что Шредер спокойно отнесется к критике в Европе после встречи с российским президентом.