Песков: с Путиным день рождения отмечали лично совсем немного людей

Песков: с Путиным день рождения лично отметили совсем немного людей Песков: с Путиным день рождения отмечали лично совсем немного людей

Москва11 окт Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" прокомментировал день рождения главы государства Владимира Путина, отметив, что в этот день с ним было немного людей.

В этот раз на день рождения Путина был приглашен экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, который приехал в Россию по делам компании Globus Holding GmbH & Co.

Совсем немного людей, совсем. Я хочу вам напомнить, что в свой день рождения Путин провел почти десяток телефонных разговоров международных. И только вечером уже его родные, близкие и друзья смогли поздравить с днем рождения сказал представитель Кремля

Ранее сообщалось, что присутствие бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера вызвало критику в Европе. Действующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал поездку Шредера в РФ аморальной. Реакцию Шредера на критику передал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.