Москва7 ноя Вести.После "вафельного воскресенья", которое устроила для своих соседей в Москве блогер Анастасия Нехорошева, жильцы дома начали здороваться, помогать друг другу и перестали ругаться в общем чате. Об этом она рассказала в интервью ИС "Вести".

Нехорошева уточнила, что недавно переехала в Москву из Сибири и долгое время не могла наладить общение с соседями. В итоге она объявила "вафельное воскресенье", наклеила афишу на дверь подъезда и написала в соцсетях. По словам блогера, после этой встречи жизнь дома изменилась.

После этой встречи в домовом чате уже не только ругаются, между прочим. Что-то переписывают, что-то спрашивают друг у друга, есть ли у кого-то что-то, что можно одолжить. Ну и, конечно, теперь все здороваются, все рады друг друга видеть, уже глаза не прячут. Еще, например, я узнала, что у нас много очень соседей с питомцами, с домашними животными. И вот все гуляют, и так вот несколько раз было, что мы вместе выходили погулять с собачкой, потому что у меня собачки нет, а очень хочется рассказала Анастасия Нехорошева

Также блогер сообщила, что уже планирует новое мероприятие, пока не наступили холода. Девушка допустила, что теперь встреча может иметь районный масштаб.

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