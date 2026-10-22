Опрос показал, хотят ли россияне проводить досуг с соседями Приймак: 68% опрошенных россиян поддержали идею проводить праздники в ЖК

Москва22 окт Вести.Около 68% жителей России поддерживают идею проведения праздников в жилых комплексах для выстраивания хороших отношений с соседями. Об этом заявил вице-президент по маркетингу и продажам Группы "Эталон" Вячеслав Приймак.

В интервью NEWS.ru он заметил, что, помимо общих мероприятий, более половины россиян также поддержали создание совместных чатов с соседями.

Отдельную роль играет организация совместного досуга. 68% опрошенных считают важным, чтобы застройщик или управляющая компания проводили праздники, встречи и другие активности сказал эксперт

Приймак подчеркнул, что 71,4% опрошенных стремятся поддерживать более тесные отношения с соседями.

Ранее юрист Ольга Абрикосова рассказала, что одной из распространенных причин соседских конфликтов являются курящие жильцы.