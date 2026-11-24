Аналитики узнали планы россиян на новогодние корпоративы Каждый третий россиянин собирается поучаствовать в новогоднем корпоративе

Москва24 ноя Вести.Новогодний корпоратив в этом году планируют посетить 36% россиян, чаще всего - респонденты в возрасте 25-34 лет, среди которых доля таких ответов достигла 44%. Об этом свидетельствуют результаты опроса 10 тыс. человек, проведенного аналитиками "Авито Товаров" и "Авито Услуг", сообщает RT.

Согласно опросу, 19% россиян планируют отметить праздник вместе с коллегами самостоятельно, без участия работодателя. Еще у 18% организацией корпоратива займется компания.

Среди тех, у кого новогоднего корпоратива не будет, четверть объяснили это тем, что не любят подобные мероприятия. Еще 18% сообщили, что их работодатель не планирует устраивать праздник.

Самым предпочтительным форматом празднования респонденты назвали встречу в ресторане, кафе или баре - такой вариант выбрали 49% опрошенных. Каждый четвертый хотел бы провести корпоратив за городом, 17% предпочли бы встречу в офисе. Квесты и мастер-классы заинтересовали 16% участников исследования, а небольшое путешествие с коллегами - 10%.

В программу новогодних корпоративов чаще всего входят ужин или фуршет, поздравления и конкурсы. О традиции играть в "Тайного Санту" сообщили 26% участников опроса.

Большинство россиян, которые собираются посетить корпоратив, планируют потратиться на подготовку к нему: об этом заявили девять из десяти респондентов. Подарки коллегам собираются купить 44% опрошенных. Столько же планируют приобрести праздничную одежду, 26% - аксессуары и украшения, 19% - обувь. В среднем на такие покупки россияне готовы выделить около 8 тыс. рублей.