Москва24 ноя Вести.Новогоднюю премию или тринадцатую зарплату по итогам 2026 года рассчитывают получить 42% штатных сотрудников, следует из исследования "Авито Работа" и "Авито Реклама", результаты которого сообщило издание РБК. Данные опубликованы 24 ноября 2026 года.

В опросе приняли участие 7 тыс. работающих в штате респондентов. Из тех, кто ожидает годовой бонус, 19% уверены, что выплата будет обязательно. Годом ранее на такую выплату рассчитывали 40% работающих россиян. Чаще всего премии ждут сотрудники госструктур, а также специалисты в сферах охраны, безопасности и права (55%), IT, digital, маркетинга и коммуникаций (48%), сельского хозяйства (47%) и промышленности (46%).

Среди респондентов, которым годовая премия уже выплачивалась, 13% получили сумму, равную месячной зарплате. Около половины оклада или меньше получили 11%, около полутора зарплат - 6%, две месячные зарплаты - 3%.

Кроме того, участников спросили о зарплатных ожиданиях на 2027 год: повысить заработную плату планируют 52% штатных сотрудников. Среди специалистов в возрасте от 18 до 24 лет на это надеются 57%, в группах от 25 до 34 и от 35 до 44 лет - 58%.

Тринадцатая зарплата, как правило, выплачивается в конце календарного года перед январскими праздниками, поэтому ее называют новогодней премией. По законодательству она относится к поощрениям за труд и облагается НДФЛ. Поскольку премия входит в состав зарплаты, за налоговые отчисления отвечает работодатель.

Ранее исследование SuperJob выявило долю организаций, которые намерены выплатить 13-ю зарплату своим работникам.