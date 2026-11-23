Москва23 нояВести.Тринадцатая зарплата в России выплачивается по итогам работы за год, если ее выдача прописана в локальном акте или коллективном договоре организации, сообщила РИА Новости руководитель правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.
Если тринадцатая зарплата закреплена в локальном акте или коллективном договоре организации, то работодатель обязан ее выплатитьсказала Захаренкова
По ее словам, обязательным является – выполнение необходимых условий на работе.