Выплаты 13-ой зарплаты в России должны быть закреплены в документах

Россиянам разъяснили, когда работодатель обязан выплатить 13-ю зарплату Выплаты 13-ой зарплаты в России должны быть закреплены в документах

Москва23 ноя Вести.Тринадцатая зарплата в России выплачивается по итогам работы за год, если ее выдача прописана в локальном акте или коллективном договоре организации, сообщила РИА Новости руководитель правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

Если тринадцатая зарплата закреплена в локальном акте или коллективном договоре организации, то работодатель обязан ее выплатить сказала Захаренкова

По ее словам, обязательным является – выполнение необходимых условий на работе.