Москва25 сенВести.При несчастном случае на производстве работнику положена единовременная страховая выплата до 163,5 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
Основные выплаты, на которые имеет право пострадавший: пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка, единовременная страховая выплата до 163 596,35 руб.; ежемесячная выплата до 125 789,16 руб. при утрате трудоспособности; оплата расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитациюговорится в сообщении
Как уточняется, размер выплаты рассчитывают индивидуально, поскольку сумма зависит от зарплаты работника.
В департаменте отметили, что существуют рекомендации по вопросам обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве. В документе подробно расписано, на какие выплаты может рассчитывать пострадавший от несчастного случая или его семья, также приведен алгоритм действий для оформления выплат.