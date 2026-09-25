ФНПР: работнику положена выплата до 163,5 тыс. рублей при несчастном случае Точный размер страховой выплаты будет зависеть от заработной платы сотрудника

Москва25 сен Вести.При несчастном случае на производстве работнику положена единовременная страховая выплата до 163,5 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Основные выплаты, на которые имеет право пострадавший: пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка, единовременная страховая выплата до 163 596,35 руб.; ежемесячная выплата до 125 789,16 руб. при утрате трудоспособности; оплата расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию говорится в сообщении

Как уточняется, размер выплаты рассчитывают индивидуально, поскольку сумма зависит от зарплаты работника.

В департаменте отметили, что существуют рекомендации по вопросам обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве. В документе подробно расписано, на какие выплаты может рассчитывать пострадавший от несчастного случая или его семья, также приведен алгоритм действий для оформления выплат.