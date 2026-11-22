В Госдуме дали россиянам совет, как распорядиться 13-й зарплатой Депутат ГД Аксаков посоветовал россиянам положить 13-ю зарплату в банк

Москва22 ноя Вести."Тринадцатую" зарплату можно положить в банк или приобрести на нее государственные ценные бумаги. Такой совет дал россиянам глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Положить на депозит в банки, сейчас хороший процент предлагают сказал парламентарий в беседе с РИА Новости

По его словам, хорошем вложением 13-й зарплаты может стать покупка облигаций "солидных организаций, которые предлагают высокую доходность и при этом гарантированно выполнят свои обязательства".

Ранее сообщалось, что годовые премии работникам выплатит каждая третья отечественная компания. По словам россиян, эти средства они планируют потратить на погашение кредитов, путешествия, покупку подарков и ремонт.