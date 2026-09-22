Москва22 сен Вести.О неожиданном способе занять деньги рассказал RT вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Взять деньги в долг можно не только в банке, но и на работе. Работодатель может также предоставить сотруднику деньги в долг.

Но это не трудовая гарантия, которую работник может потребовать отмечает издание

Борис Чернышов пояснил, что решение о предоставлении сотруднику займа принимает организация. При этом у одних компаний возможность выдачи займа работнику предусмотрена внутренними программами поддержки, а у других ее может вовсе не быть. Также нет и единого ограничения по срокам займа или сумам. Но если такая возможность есть, то организация заключает со своим сотрудником письменный договор займа, в котором прописываются все условия соглашения, указывается получаемая работником сумма, срок возврата и форма возврата – единовременная или отдельными платежами. Взять у предприятия в дог можно деньги как под процент, так и без.

При беспроцентном займе экономия на процентах признается материальной выгодой. И по ней для налоговых резидентов выгода облагается НДФЛ по ставке 35% в соответствие со статьями 212 и 224 Налогового кодекса РФ. Исключения предусмотрены лишь для отдельных случаев, отметил Чернышов. Это, например, целевые займы на покупку или строительство жилья, но при условии, что сотрудник имеет подтверждённое право на имущественный налоговый вычет.

Если срок возврата денежных средств не установлен или заем выдан до востребования, то деньги нужно будет вернуть не позднее 30 дней с момента, когда работодатель потребует их возврата. Такая ситуация прописана в статье 810 Гражданского кодекса РФ. А по статье 809 ГК России, если заем не беспроцентный, но размер процентов в договоре не указан, то проценты могут определяться исходя из ключевой ставки Банка России.

Ранее в МВД России рассказали о действиях, которые надо предпринять, если поступил звонок от неизвестного абонента о попытке оформления кредита.