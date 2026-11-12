Москва12 ноя Вести.Работодатель обязан выплатить 13-ю зарплату, если такой вид премии прописан в трудовом или коллективном договоре компании. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

По ее словам, которые приводит РИА Новости, 13-я зарплата не является обязательной и не гарантируется законом, но ее выплата может устанавливаться корпоративной системой поощрения в зависимости от финансовых возможностей и внутренних правил организации.

Тринадцатая зарплата должна быть выплачена, если такое условие закреплено в трудовом договоре с работником сказала Кавшар

Депутат подчеркнула, что выплата может быть обусловлена разными обстоятельствами, такими как достижение определенных производственных показателей, семейным положением или дополнительной нагрузкой по наставничеству и длительным стажем работы.

13 сентября председатель "Справедливой России" Сергей Миронов предложил сделать выплату годовой премии, которую часто называют 13-й зарплатой, обязательной для всех работающих россиян.