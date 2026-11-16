Москва16 нояВести.Каждая третья российская компания выплатит годовые премии. Так, 24% организаций намерены премировать всех сотрудников, еще 14% выплатят бонусы отдельным работникам, говорится в исследовании SuperJob, которое есть у РИА Новости.
Что касается финансовых намерений работодателей, то 24% из них готовы выплатить премии всем сотрудникам, 14% - выборочно определенным работникам или отделам, 32% не планируют выплаты, а 30% до сих пор не приняли решениеговорится в сообщении
Опрос показал, что среди работающих россиян премию ожидают 36% (год назад таких было 40%). При этом 32% сообщили, что в их компаниях такие выплаты не предусмотрены. Еще 13% объяснили отсутствие подобных бонусов нестабильным финансовым положением работодателя, 8% назвали другие причины, а 11% затруднились ответить.
Отмечается, что молодые сотрудники до 35 лет (42%) чаще рассчитывают на бонус, чем россияне постарше (33-36%).
Из тех, кто ожидает "тринадцатую" зарплату, 15% собираются отложить деньги, 14% - погасить кредиты или долги. Отпуск и путешествия назвали 13%, расходы на семью - 11%. Еще 7% планируют купить подарки, 5% - потратить премию на ремонт.