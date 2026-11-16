Каждая третья российская компания намерена премировать сотрудников в конце года

Исследование: каждая третья российская организация выплатит годовые премии Каждая третья российская компания намерена премировать сотрудников в конце года

Москва16 ноя Вести.Каждая третья российская компания выплатит годовые премии. Так, 24% организаций намерены премировать всех сотрудников, еще 14% выплатят бонусы отдельным работникам, говорится в исследовании SuperJob, которое есть у РИА Новости.

Что касается финансовых намерений работодателей, то 24% из них готовы выплатить премии всем сотрудникам, 14% - выборочно определенным работникам или отделам, 32% не планируют выплаты, а 30% до сих пор не приняли решение говорится в сообщении

Опрос показал, что среди работающих россиян премию ожидают 36% (год назад таких было 40%). При этом 32% сообщили, что в их компаниях такие выплаты не предусмотрены. Еще 13% объяснили отсутствие подобных бонусов нестабильным финансовым положением работодателя, 8% назвали другие причины, а 11% затруднились ответить.

Отмечается, что молодые сотрудники до 35 лет (42%) чаще рассчитывают на бонус, чем россияне постарше (33-36%).

Из тех, кто ожидает "тринадцатую" зарплату, 15% собираются отложить деньги, 14% - погасить кредиты или долги. Отпуск и путешествия назвали 13%, расходы на семью - 11%. Еще 7% планируют купить подарки, 5% - потратить премию на ремонт.