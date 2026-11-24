Эксперт рассказал, на что лучше всего потратить 13-ю зарплату Эксперт Сафонов: 13-ю зарплату стоит отложить на беззаботную старость или отдых

Москва24 ноя Вести.Отложить 13-ю зарплату на будущие расходы или на старость - лучшее решение с точки зрение финансовой грамотности. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Он обратил внимание на то, что 13-я зарплата – это надбавка к основному доходу и поэтому чаще всего на нее не рассчитывают при решении бытовых вопросов. Эти средства, как считает эксперт, стоит отложить на будущее или на решение глобальных вопросов.

И это не только решения, возникающие неожиданно – они всегда возникают неожиданно, – проблем, связанных там с поломкой каких-то используемых агрегатов… Это все-таки еще и крайне необходимые такие вещи, как, например, будущее обучение ребенка. Или все-таки, так сказать, например, поездка долгожданная, хорошо спланированная в какое-то красивое место на планете, то есть это путешествие, которое тоже требует все-таки серьезных инвестиций по нынешним временам. И естественно это, конечно, отложить деньги на старость сказал Сафонов

Кроме того, он посоветовал погасить долги с помощью данной премии – это тоже является приоритетом при решении, на что потратить ежегодную надбавку.

Всегда идет разговор о том, что надо ли деньги все тратить на текущую жизнь? И все-таки, значит, здесь нет однозначного ответа… С точки зрения финансовой грамотности – нужно как можно больше копить. Но с другой стороны, ощущение счастья – оно здесь и сейчас, его в будущем сложно ощущать… Если семья хочет поехать, например, посмотреть какие-то места, почему бы это не сделать? Потому что это тоже вложение в качество своего человеческого капитала, в знания, в здоровье, в настроение, что тоже помогает потом зарабатывать деньги подчеркнул Сафонов

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