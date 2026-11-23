Юрист Синицын предупредил о схемах мошенничества с 13-й зарплатой

Россиян предупредили об аферах с предновогодними выплатами Юрист Синицын предупредил о схемах мошенничества с 13-й зарплатой

Москва23 ноя Вести.Мошенники рассылают россиянам сообщения с предложениями получить 13-ю зарплату или предпраздничную премию от государства, передает РИА Новости.

Как рассказал агентству член Ассоциации юристов России, адвокат Алексей Синицын, такие схемы аферистов являются одними из самых распространенных в преддверии Нового года.

Юрист предупредил, что на самом деле присылаемая ссылка является фишинговой. После перехода по ней мошенники получат доступ к банковскому счету жертвы.

Мошенники рассылают россиянам сообщения с предложениями получить 13-ю зарплату или праздничную премию от государства говорится в сообщении

При этом под предлогом якобы выплаты премии от государства аферисты просят оплатить небольшую сумму, объясняя, что это "налог" или "комиссия", а затем похищают деньги.

Кроме того, злоумышленники могут действовать от имени сотрудников отдела кадров. Они просят назвать код из смс, получая таким образом доступ к аккаунту жертвы на "Госуслугах", рассказала член Ассоциации юристов России Ассия Дмитриева.