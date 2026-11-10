Москва10 ноя Вести.Большая часть россиян хотели бы проживать в частных домах, рассказал ИС "Вести" первый заместитель директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

По его словам, в контексте такого запроса со стороны общества помочь гражданам может цифровая платформа Строимдом.рф.

Мы видим, что большинство семей в идеале хотели бы проживать именно в своем частном доме. И как раз платформа в силу своего законодательного статуса собирает достаточно большой объем информации, который мы публикуем, предоставляем всем гражданам. Это колоссальный объем, из которого точно можно выбрать дом своей мечты, посмотреть, какие подрядчики что реализуют в регионе, по какой стоимости. И, более того, на портале собрана информация по самому подрядчику отметил он

Ниденс напомнил, что ДОМ.РФ представляет собой единый институт развития в жилищной сфере.

В силу своего статуса мы получаем достаточно много информации, объемов данных, которые связаны со всеми жизненными ситуациями, которые так или иначе пересекаются с темой жилья. Это касается приобретения, строительства, аренды и так далее. Соответственно, вокруг этого мы выстраиваем целый набор сервисов, экосистему, которая помогает людям и бизнесу получать достоверную информацию для решения тех вопросов и задач, которые перед ними стоят добавил он

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