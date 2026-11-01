Москва1 ноя Вести.Почти 40% жителей России хотели бы помочь родителям переехать в более комфортное жилье, однако не все старшие родственники готовы менять место жительства. Об этом свидетельствуют материалы аналитического центра ГК "Гранель", имеющиеся в распоряжении ТАСС. В опросе участвовали 1,4 тыс. жителей городов-миллионников.

Так, 38% респондентов заявили о желании улучшить жилищные условия родителей. Из них 14% мечтают купить им дом, 5% хотели бы приобрести новую квартиру, но пока не имеют финансовой возможности, еще 5% копят на покупку или планируют внести часть суммы.

При этом 14% участников опроса признались, что хотели бы помочь родителям с переездом, но те отказались. Еще 62% не задумываются о приобретении жилья для родителей, а 46% считают, что родители уже живут в комфортных условиях. 16% полагают, что старшие родственники способны самостоятельно решить жилищный вопрос.

Эксперты отмечают: если родители много лет живут в одном районе, переезд в другую часть города может оказаться для них менее комфортным, даже если квартира новее. При покупке жилья для родителей важно заранее определить, кто станет собственником. Если недвижимость приобретается в ипотеку, следует уточнить у банка условия сделки и требования к заемщику.