Москва1 окт Вести.Большинство взрослых россиян (86%) помогают пожилым родителям деньгами, в быту или вниманием, при этом многие сами не хотят в будущем становиться финансовой нагрузкой для детей. Об этом говорится в исследовании НПФ "БУДУЩЕЕ".

По данным опроса, 86% россиян поддерживают возрастных родителей. Регулярно это делают 55% респондентов, причем 28% считают такую помощь своим внутренним правилом. Еще 31% помогают по возможности.

Поддержка не ограничивается деньгами: 68% опрошенных навещают родителей и оказывают им эмоциональную поддержку, 57% помогают по хозяйству, 53% берут на себя цифровые вопросы, 37% помогают с медицинскими делами. Финансово родителей поддерживает каждый второй – 51%.

Для многих такая помощь становится постоянной статьей расходов: 80% тех, кто помогает деньгами, делают это регулярно. Из них 28% выделяют родителям 5-10 тыс. рублей в месяц, 25% – 10-20 тыс. рублей, а 19% – более 20 тыс. рублей.

Большинство участников опроса (71%) считают, что необходимость помогать родителям не зависит от возраста и может возникнуть в любой момент. Еще 24% полагают, что поддерживать родителей стоит после 35 лет.

При этом 60% россиян уже задумываются о собственном доходе на пенсии и хотят заранее сформировать капитал, чтобы не обременять детей. Авторы исследования отмечают, что 39% копят именно из заботы о близких, 21% рассчитывают в старости только на себя. На помощь детей однозначно надеются 15%, а 25% пока не думали об этом.

Также исследование показало, что 47% респондентов получали финансовую поддержку от родителей до окончания учебы, а 27% – до момента, когда их доход позволил стать полностью самостоятельными.

Также, по данным исследования Аналитического центра ВЦИОМ ко Дню пожилого человека, 44% россиян предпочли бы для себя дом престарелых, если бы уход за ними стал слишком большой нагрузкой для семьи.