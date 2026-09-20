Москва20 сенВести.Больше половины жителей городов-миллионников в России помогают с домашним заданием своим детям, у двух третей семей школьники посещают репетитора, рассказали РИА Новости в сервисе "Профи.ру".
В исследовании компании участвовали более 1,2 тысячи родителей школьников из городов-миллионников.
Больше половины всех опрошенных родителей (57%) сами помогают детям с домашними заданиямивыяснили аналитики
Аналитики выяснили, что у 63% опрошенных родителей дети занимаются с репетиторами.
Каждый пятый родитель замечает, что благодаря дополнительным занятиям ребенок увереннее чувствует себя на уроках и меньше боится отвечать у доски.