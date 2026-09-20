Домашнее задание детям помогают делать более 50% родителей в мегаполисах РФ

Больше половины родителей в России помогают детям с домашним заданием Домашнее задание детям помогают делать более 50% родителей в мегаполисах РФ

Москва20 сен Вести.Больше половины жителей городов-миллионников в России помогают с домашним заданием своим детям, у двух третей семей школьники посещают репетитора, рассказали РИА Новости в сервисе "Профи.ру"​​​.

В исследовании компании участвовали более 1,2 тысячи родителей школьников из городов-миллионников.

Больше половины всех опрошенных родителей (57%) сами помогают детям с домашними заданиями выяснили аналитики

Аналитики выяснили, что у 63% опрошенных родителей дети занимаются с репетиторами.

Каждый пятый родитель замечает, что благодаря дополнительным занятиям ребенок увереннее чувствует себя на уроках и меньше боится отвечать у доски.