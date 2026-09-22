Москва22 сен Вести.Больше половины жителей России, 61%, делает ремонт дома самостоятельно, следует из опроса KP.RU.

Респонденты отметили в беседе с журналистами, что делают ремонт сами, поскольку для них это проще и дешевле найма специалистов. Касается это не только квартир, но и частных домов.

А вот 35% опрошенных россиян говорят, что чаще всего обращаются к профессионалам… Сами они бы с такой задачей никогда не справились, признаются респонденты. Некоторые добавили, что нанимают не только рабочих, но и дизайнеров, чтобы ремонт выглядел особенно эффектно говорится в публикации

Оставшиеся 4% опрошенных рассказали, что либо ремонтируют жилье каждый раз по-разному, либо им вовсе не приходилось делать ремонт.

Ранее финансовый маркетплейс "Выберу.ру" сообщил, что число россиян, которые рассматривают дачу в качестве финансового актива, выросло почти вдвое.