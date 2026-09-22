Москва22 сенВести.В современных жилых комплексах школьникам не хватает мест для отдыха, где можно провести время после уроков. Об этом сообщили ТАСС в строительно-инвестиционной корпорации "Девелопмент-Юг" по итогам исследования, посвященного досугу детей после окончания занятий, а также инфраструктуре микрорайонов.
В опросе приняли участие более тысячи респондентов.
Современным школьникам не всегда хватает мест, где можно провести время после уроков: 61% родителей считают, что в их районе недостаточно пространств для самостоятельного досуга детейговорится в сообщении
Более половины родителей школьников хотели бы иметь поблизости универсальное пространство, где ребенок может заниматься спортом, общаться и отдыхать. Также респонденты обратили внимание на проблему отсутствия современных спортивных площадок.
Кроме того, 68% респондентов стремятся к тому, чтобы их дети были более самостоятельными и могли безопасно добираться от школы до кружков или дома. Сейчас такая возможность есть не у всех. Согласно опросу, 34% семей вынуждены возить детей на занятия в другие районы.
По словам экспертов, необходимо расширить детскую инфраструктуру в российских городах. Сегодня важно создавать среду, где ребенок может не только учиться, но и полноценно проводить время после школы.