В современных ЖК школьникам часто не хватает мест для отдыха

Опрос: более 60% родителей заявили о нехватке мест для досуга детей после уроков В современных ЖК школьникам часто не хватает мест для отдыха

Москва22 сен Вести.В современных жилых комплексах школьникам не хватает мест для отдыха, где можно провести время после уроков. Об этом сообщили ТАСС в строительно-инвестиционной корпорации "Девелопмент-Юг" по итогам исследования, посвященного досугу детей после окончания занятий, а также инфраструктуре микрорайонов.

В опросе приняли участие более тысячи респондентов.

Современным школьникам не всегда хватает мест, где можно провести время после уроков: 61% родителей считают, что в их районе недостаточно пространств для самостоятельного досуга детей говорится в сообщении

Более половины родителей школьников хотели бы иметь поблизости универсальное пространство, где ребенок может заниматься спортом, общаться и отдыхать. Также респонденты обратили внимание на проблему отсутствия современных спортивных площадок.

Кроме того, 68% респондентов стремятся к тому, чтобы их дети были более самостоятельными и могли безопасно добираться от школы до кружков или дома. Сейчас такая возможность есть не у всех. Согласно опросу, 34% семей вынуждены возить детей на занятия в другие районы.

По словам экспертов, необходимо расширить детскую инфраструктуру в российских городах. Сегодня важно создавать среду, где ребенок может не только учиться, но и полноценно проводить время после школы.