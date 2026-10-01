Около половины россиян выбрали бы дом престарелых, чтобы не "напрягать" семью ВЦИОМ: 44% россиян выбрали бы оказаться в пожилом возрасте в доме престарелых

Москва1 окт Вести.Если бы уход за пожилым человеком требовал от семьи слишком много усилий, 44% россиян предпочли бы для себя дом престарелых, следует исследования Аналитического центра ВЦИОМ, приуроченного ко Дню пожилого человека.

Отмечается, что данный показатель вырос на 10 процентных пунктов по сравнению с 2021 годом. Остаться в семье и просить ухода при таком сценарии готовы лишь 8% опрошенных (пятью годами ранее было 9%).

По данным опроса, примерно пятая часть россиян (19%) регулярно ухаживает за больными или инвалидами – в 2021 году такие люди составляли 21%. При этом представления о том, где лучше жить пожилым людям, за это время заметно изменились: доля считающих, что пожилым лучше жить в семье, упала на 13% и составила 39%, тогда как доля сторонников проживания пожилых у себя дома с получением помощи выросла на 8%, до 35%. Еще 14% опрошенных считают, что бабушкам и дедушкам лучше находиться в доме престарелых.

Руководитель практики "Социальная сфера" АЦ ВЦИОМ Екатерина Юшкина объяснила это изменением не ценностей, а обстоятельств. По ее словам, нынешнее среднее поколение позже заводит детей и позже выходит на пенсию, из-за чего оказывается в более узком коридоре возможностей для неоплачиваемого ухода за родственниками. Поэтому почти половина респондентов "выбирают для себя хороший дом престарелых", а не обременение семьи, которая не справится с нагрузкой, пояснила специалист.

Ранее член Общественной палаты России Евгений Машаров рассказал, как оформить уход за пожилым человеком, чтобы ухаживающий получал за это пенсионные баллы и трудовой стаж.