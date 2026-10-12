Москва12 окт Вести.Сайт KP.RU провел опрос среди своих подписчиков, чтобы выяснить, где россияне предпочли бы встретить старость. В исследовании приняли участие 2,5 тысячи человек. Результаты показали, что подавляющее большинство — 69% — не представляют жизни за границей и хотели бы провести преклонные годы на Родине, в кругу близких.

Тем не менее 27% респондентов признались, что с удовольствием уехали бы на пенсии зимовать или даже обосноваться в теплых краях у моря. Другие делились, что уже отдыхают за границей, дождавшись внуков, или мечтают о кругосветном путешествии.

Однако большинство все же выбирает родные края. Оставшиеся 2% выбрали вариант "другое". Опрос проводился в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в мессенджерах Telegram и MAX.