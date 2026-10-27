Опрос: 53% россиян снисходительно относятся к вмешательству родных в свои дела

Большинство россиян терпимо относятся к вмешательству родственников в их жизнь Опрос: 53% россиян снисходительно относятся к вмешательству родных в свои дела

Москва27 окт Вести.Более половины участников опроса KP.RU заявили, что сталкиваются с нарушением личных границ со стороны родных, но предпочитают не придавать этому большого значения.

Согласно результатам опроса, 53% респондентов выслушивают непрошеные советы и критику, но не следуют им и продолжают жить по-своему.

Для 18% вмешательство родственников становится болезненным, поэтому они предпочитают меньше рассказывать семье о личной жизни. Еще 17% опрошенных признались, что в таких ситуациях вступают в споры и конфликты.

8% постоянно испытывают чувство вины и стараются соответствовать ожиданиям близких, иногда в ущерб собственным интересам. Вариант "другое" выбрали 4% участников.

В исследовании приняли участие 2,3 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что свыше 60% россиян считают себя финансово грамотными.