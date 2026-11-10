Москва10 ноя Вести.Специалисты экспертной группы "Строительство и недвижимость" ДОМ.РФ активно участвуют в создании единого контура данных. Речь идет о работе в рамках подготовки Национальной стратегии развития цифровых платформ до 2036 года, рассказал ИС "Вести" президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев.

Под руководством ДОМ.РФ была проведена большая работа в рамках группы, были собраны предложения от бизнеса. И, если они войдут в финальную редакцию той стратегии, которая сейчас разрабатывается, то это очень сильно упростит жизнь как бизнеса, так и граждан. Основное, чего удалось достичь в этом, - это действительно разработать единый контур данных как модель будущего, где гражданам не придется каждый раз давать одни и те же данные в различные системы пояснил он

Как сообщалось ранее, задача экспертной группы, возглавляемой ДОМ.РФ - связать между собой данные о недвижимости, распределенные по разным реестрам и системам.