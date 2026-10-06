В ДОМ.РФ объяснили, как управляют деньгами инвесторов В ДОМ.РФ рассказали, как распоряжаются деньгами инвесторов

Москва6 окт Вести.Облигации специализированного общества ДОМ.РФ могут приобретать как институциональные, так и розничные инвесторы, а привлеченные средства потом направляются на финансирование проектов. Об этом ИС "Вести" рассказал управляющий директор ДОМ.РФ, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Александр Аксаков.

Он подчеркнул, что этот механизм уже достаточно серьезно развит.

Как институциональные инвесторы, пенсионные фонды, страховые компании, управляющие компании, так и розничные инвесторы, то есть это физические лица, как мы с вами, которые могут приобретать облигации нашего специализированного общества ДОМ.РФ, и эти привлеченные средства направляются на финансирование уже проекта. А что важно по льготной ставке? Это такой ключевой механизм, который мы уже достаточно серьезно развили рассказал Аксаков

Ранее финансовый директор ДОМ.РФ Давид Овсепян назвал основные внебанковские направления привлечения средств. К ним он отнес финансирование инфраструктурных объектов и секьюритизацию.