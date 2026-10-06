В ДОМ.РФ заявили, что в РФ секьюритизировано до 9% ипотек ДОМ.РФ: до 9% ипотек в РФ секьюритизировано

Москва6 окт Вести.Общее количество ипотек в РФ оценивается в 24 триллиона рублей, из которых секьюритизировано до 9%. Такой информацией с ИС "Вести" поделился заместитель генерального директора, финансовый директор ДОМ.РФ Давид Овсепян.

Он добавил, что в рыночной практике такой процент может доходить до 50%.

Секьюритизация ипотеки - финансовый процесс, при котором банк превращает выданные ипотечные кредиты в ценные бумаги (облигации) и продает их инвесторам.

За прошлый год мы достигли объема сделок секьюритизации 670 млрд. Продукт имеет огромный потенциал масштабирования. Вообще в целом ипотеки в стране на 24 трлн. Секьюритизировано из них до 9%, если обратиться к рыночной практике, доходит и до 50% секьюритизации ипотечных портфелей в совокупности в банковской системе заявил Овсепян

Ранее управляющий директор ДОМ.РФ, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Александр Аксаков рассказал, как в организации распоряжаются деньгами инвесторов. Он рассказал, что облигации специализированного общества ДОМ.РФ могут приобретать как институциональные, так и розничные инвесторы.