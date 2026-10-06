В ДОМ.РФ рассказали, как привлекают средства в инфраструктурные проекты

В ДОМ.РФ рассказали о способах привлечения средств в инфраструктурные проекты В ДОМ.РФ рассказали, как привлекают средства в инфраструктурные проекты

Москва6 окт Вести.Для ДОМ.РФ главными по значимости внебанковскими направлениями привлечения средств на строительство инфраструктурных объектов являются секьюритизация и финансирование. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель генерального директора, финансовый директор ДОМ.РФ Давид Овсепян.

Я бы отметил по значимости два внебанковских направления деятельности: секьюритизация и финансирование инфраструктурных проектов. Оба этих продукта объединяет то, что мы выпускаем облигационные займы на рыночных условиях и через те или иные механизмы доводим до соответствующего сектора экономики заявил Овсепян

Секьюритизация - финансовый механизм превращения малоликвидных долгов (например, ипотеки или автокредитов) в торгуемые ценные бумаги.

Ранее председатель правления банка ДОМ.РФ заявил, что лимит финансирования организации достигает 640 миллиардов рублей. По его словам, такой показатель позволит реализовать порядка 9,2 миллиона квадратных метров жилья.