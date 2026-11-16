Депутат рассказал, как будет действовать контроль за банковскими переводами Аксаков: налоговый контроль коснется тех, кто часто получает переводы

Москва16 ноя Вести.Введение налогового контроля за доходами граждан от переводов физических лиц коснется тех, кто систематически получает деньги и не платит с этих них налоги. Об этом ИС "Вести" заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя предложение Минфина.

По словам парламентария, прежде всего, речь шла об иностранцах, потому что многие из них работают без оформления и не платят налоги в российский бюджет.

Вот поэтому был поставлен вопрос о том, чтобы контролировать регулярное движение денег и, исходя из этого контроля, анализа этих переводов определять тех, кто не платит налоги с доходов. Полагаю, что все на самом деле будет намного проще: люди не заметят, что такая норма введена. Она коснется реально тех, кто систематически получает доходы и не платит с этих доходов налоги. Это будет делать, полагаю, искусственный интеллект сказал депутат

Ранее Минфин России предложил распространить норму о передаче Центробанком в Федеральную налоговую службу (ФНС) сведений о гражданах, которые систематически получают доходы от других физических лиц, только на операции с 1 января 2027 года.